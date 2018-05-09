В Турции завершается выдвижение кандидатов на пост президента

9 мая 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Турции последний день выдвижения кандидатов на пост президента страны на выборах, которые пройдут 24 июня, говорится в сообщении Высшей избирательной комиссии (YSK) Турции, распространенном в среду.

В сообщении отмечается, что кандидатуру на пост президента Турции выдвинули действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной «İyi Parti» Мераль Акшенер, Темель Карамоллаоглу от партии «Сеадет» (SP) и Мухаррем Индже от Народной республиканской партии (CHP).

Также выдвинута кандидатура главы партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчека и главы партии "Справедливость" (Adalet Partisi) Веждета Оза.

Отметим, что 24 июня одновременно с президентскими в Турции пройдут и парламентские выборы

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, партия ПСР набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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