ВВС Турции уничтожили восемь террористов на севере Ирака

21 июля 2018 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции 20-21 июля в рамках спецоперации на севере Ирака уничтожили восемь террористов. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в заявлении Генштаба Турции.

Отмечается, что спецоперация проводилась в районах Авашин Басьян и Зап на севере Ирака.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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