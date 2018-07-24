Турция готова оказать Греции помощь в тушении лесных пожаров – Эрдоган

24 июля 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция готова оказать Греции помощь в тушении лесных пожаров, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Он сказал, что Греция - сосед Турции, и народ Турции выражает соболезнования греческому народу в связи с жертвами в результате лесных пожаров.

Отметим, что в Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром — до 7 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. В Аттике объявлено чрезвычайное положение.

По предварительным данным, жертвами сильных пожаров в Аттике за сутки стали не менее 50 человек, более 150 пострадали.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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