Оппозиционная партия Турции проведет внеочередной съезд для выборов нового лидера

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) проведет внеочередной съезд для выборов нового лидера, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Съезд пройдет в течение ближайших 45 дней.

По данным СМИ, за проведение внеочередного съезда проголосовали 625 членов партии.

Отметим, что после парламентских и президентских выборов, которые прошли в Турции 24 июня, ряд членов CHP обвинил лидера партии Кемаля Кылычдороглу в безуспешной политике и потребовал от него оставить должность в пользу Мухаррема Инджи, кандидатура которого была выдвинута ранее на пост президента страны.

Напомним, что 24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, его ближайший соперник, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, набрал 30,64% голосов.

С момента инаугурации, которая состоялась 9 июля, страна перешла от парламентской системы правления к президентской. Глава республики теперь будет самостоятельно назначать членов Кабинета министров и вице-президентов. За парламентом сохранятся исключительно законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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