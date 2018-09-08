Турция с самого начала боролась за прекращение кровопролития в Сирии - Эрдоган

8 сентября 2018 02:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция с самого начала боролась за прекращение кровопролития в Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, комментируя итоги трехстороннего саммита Турции, России и Ирана по Сирии в Тегеране.

"Турция с самого начала боролась за прекращение кровопролития в Сирии. Мы оказали помощь нашим сирийским братьям, не проводя каких-либо различий между ними. Сегодня, также как и вчера, мы хотим, чтобы не пострадал ни один сириец. Значимость, придаваемая трехстороннему саммиту Турции, России и Ирана, который мы сегодня провели благодаря гостеприимству моего уважаемого брата Рухани и участию моего дорогого друга Путина, вытекает из нашей чувствительности к будущему", - написал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что на саммите в Тегеране Турция открыто заявила о том, что методы, игнорирующие безопасность мирных сирийских граждан, не приносят никакой пользы, а только облегчают действия террористов.

"Если ради интересов режима будет игнорироваться убийство десятков тысяч невинных людей, то Турция не сможет продолжать оставаться партнером или просто созерцателем в подобной игре. Вопрос по Идлибу следует решать, не провоцируя новое горе, напряженность, проблемы, и сохраняя приверженность духу Астаны. Сохранение принципов, по которым мы достигли договоренностей в Астане, также значимо для поиска стабильного политического решения сирийского кризиса", - отметил Эрдоган.

По его словам, необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии.

"Как страна, принявшая более 3,5 миллионов сирийцев, мы продолжим работу по обеспечению добровольного и надежного возвращения беженцев и поискам стабильного решения на общей основе всех сторон сирийского конфликта", - добавил Эрдоган.

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