В Турции объявлен тендер в рамках строительства более 140 домов

19 сентября 2018 20:43 (UTC+04:00)

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