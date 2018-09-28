В Стамбуле четвертый день подряд отменяются морские рейсы

БАКУ /Trend/ - Из-за сильного ветра в акватории Стамбула уже четвертый день подряд отменяются морские рейсы, сообщает в пятницу Организация по управлению морским транспортом Турции.
В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".
Согласно прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в данном районе будут наблюдаться на протяжении всего дня.
Отметим, что морские рейсы в Турции отменялись также в июне текущего года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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