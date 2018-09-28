ДТП в Турции – есть погибший и свыше 20 раненых

28 сентября 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ушак перевернулся пассажирский автобус, в результате чего по предварительным данным погиб один и получили ранения 26 человек, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.

Не исключено, что число смертей в результате этого ДТП может увеличится. О других деталях и о причине ДТП не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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