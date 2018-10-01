В истории Турции не было никакого «геноцида армян» - вице-президент

1 октября 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В истории Турции не было никакого «геноцида армян», сказал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, события 1915 года неправильно оценивать как «геноцид» армян.

«Турция гордится своей историей», - сказал вице-президент.

Октай также отметил, что Турция не отказывается от своей истории.

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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