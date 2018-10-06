ВС Турции будут вести борьбу для полного уничтожения террористов - минобороны

БАКУ /Trend/ - ВС Турции будут вести борьбу для полного уничтожения террористов, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишут в субботу турецкие СМИ.

По словам Акара, ВС Турции, как и ранее, будут вести ожесточенную и беспощадную борьбу против РПК.

Он отметил, что Турция одна из немногих стран, которая в одиночку ведет борьбу против всех террористических организаций.

Отметим, что в четверг в турецкой провинции Батман на востоке страны в результате подрыва военного конвоя боевиками РПК погибли четверо и получили ранения пятеро военнослужащих.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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