ДТП в Турции: есть погибший и пострадавшие

21 декабря 2018 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Йозгат по предварительным данным погиб один и получили ранения 20 человек. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что после столкновения автобус перевернулся.

Согласно данным СМИ, все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.

Отметим, что только в ноябре 2018 года согласно отчету управления полиции Турции в стране было зарегистрировано 32 473 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибли 202 человека.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 12 561.

Согласно отчету, за указанный период наибольшее количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (3855).

Кроме того, зарегистрировано 29 случаев цепных аварий.

«Причиной 366 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

250 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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