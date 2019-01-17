В Турции горит чайная фабрика

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ризе горит чайная фабрика. Об этом пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.

Согласно данным СМИ, в настоящее время ведутся работы по локализации пожара, а все работники чайной фабрики были эвакуированы. О причинах пожара не сообщается. По предварительным данным в результате пожара ни кто не пострадал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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