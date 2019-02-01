В 2018 году население Турции увеличилось более чем на один миллион человек

1 февраля 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году население Турции увеличилось на 1,193 миллиона человек по сравнению с итогами 2017 года, и составило 82,3 миллиона человек.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

В сообщении отмечается, что по итогам 2018 года 50,2 процента населения Турции составляли мужчины, 49,8 процента женщины.

Согласно сообщению TUIK отмечается, что 7,7 процента населения Турции проживают в селах, 92,3 процента в средних и больших городах.

«По итогам 2018 года 18,4 процента населения Турции проживает в Стамбуле», - отмечается в сообщении института статистики Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В 2018 году иностранцы приобрели больше недвижимости в Турции
Бизнес 16 января 12:16
В Турции почти на 40% сократилось количество транспортных средств
Бизнес 4 января 14:01
В Турции стало больше атеистов
Турция 3 января 16:45
Турция планирует увеличение доходов от продажи недвижимости иностранцам
Бизнес 3 января 15:00
В ноябре в Турции было продано около 90 тысяч объектов недвижимости
Бизнес 22 декабря 2018 09:24
В ноябре в Турции было продано около 90 тысяч объектов недвижимости
Бизнес 20 декабря 2018 21:15
Лента новостей
Эльман Рустамов: Для девальвации маната нет никаких предпосылок
Бизнес 11:53
Центробанк Азербайджана огласил доходы за 2018 год
Бизнес 11:50
Казахстан и США откроют прямые рейсы
Туризм 11:49
Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
Бизнес 11:46
В Индии два пилота погибли в результате крушения истребителя
Другие страны 11:40
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в республиканском совещании, посвященном Дню молодежи Азербайджана
Политика 11:35
AzerGold планирует увеличить добычу золота и серебра (ФОТО)
Бизнес 11:34
Facebook удалил иранские аккаунты, которые пытались влиять на выборы в Израиле
Израиль 11:25
Питер Тейс: Телефонный звонок Болтона свидетельствует о глубокой заинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании карабахского конфликта
Политика 11:23