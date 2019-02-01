В 2018 году население Турции увеличилось более чем на один миллион человек

БАКУ /Trend/ - В 2018 году население Турции увеличилось на 1,193 миллиона человек по сравнению с итогами 2017 года, и составило 82,3 миллиона человек.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

В сообщении отмечается, что по итогам 2018 года 50,2 процента населения Турции составляли мужчины, 49,8 процента женщины.

Согласно сообщению TUIK отмечается, что 7,7 процента населения Турции проживают в селах, 92,3 процента в средних и больших городах.

«По итогам 2018 года 18,4 процента населения Турции проживает в Стамбуле», - отмечается в сообщении института статистики Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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