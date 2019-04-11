Стамбул - дело чести, или успеть до 2023 года

Руфиз Хафизоглу

Отмена итогов муниципальных выборов в Стамбуле и проведение новых - вопрос времени, так как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и главный союзник правящей Партии справедливости и развития (ПСР), лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели не исключили аннулирования итогов выборов.

Комментируя данный вопрос, кандидат на пост главы Стамбула от Народно-республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу сказал, что готов к проведению новых муниципальных выборов в Стамбуле, но не думает, что дело дойдет до этого.

Дело в том, что ПСР не особо возражала против итогов муниципальных выборов в Анкаре, где победил кандидат CHP Мансур Яваш, набрав 50,93 процента голосов избирателей.

Анкара как столица Турции имеет важное значения, но не стоит забывать о том, что культурной, экономической и, конечно же, идеологической столицей страны является именно Стамбул – столица трех империй.

После того, как кандидат CHP Экрем Имамоглу заявил о своей победе в Стамбуле, в социальных сетях началась кампания,которая гласит, что ПСР проиграла не только Стамбул, но и Палестину, Мекку и весь исламский мир.

Если для оппозиционных сил проигрыш ПСР на муниципальных выборах в Стамбуле - это закат политического ислама, то для ПСР - это дело чести и не только.

Как известно, у ПРС имеется план развития «Цель 2023», о котором мало говорится в СМИ.

2023 год - это не только 100-летие провозглашения Турецкой Республики: это также срок окончания Лозаннского договора, а Эрдоган неоднократно заявлял о намерении пересмотреть данный договор.

Ранее, комментируя данный договор, Эрдоган заявил, что противники Турции пытались представить Лозаннский договор как ее победу.

«В 1920 году они нам показали Севр (Севрский договор), в 1923 году принудили к Лозанне (Лозаннскому договору). Кое-кто пытался ввести нас в заблуждение, представляя Лозанну в качестве победы» - отметил президент, добавив, что по Лозаннскому договору Греции были отданы острова в Эгейском море. «Разве это победа? Они (острова) были нашими, там наши мечети, а мы все еще обсуждаем будущее континентального шельфа в Эгейском море, границ морского и воздушного пространства, до сих пор боремся за это»- сказал Эрдоган.

Хотя в архивах Турции нет ни одного документа, который подтверждал бы точную дату окончания срока действия Лозаннского договора, но Турция в лице Эрдогана не скрывает намерения по пересмотру данного договора.

При всем этом, ряд турецких историков все же утверждает, что Лозаннский договор заканчивается именно в 2023 году, и Анкара сможет пересмотреть все детали договора и, в том числе, статус островов в Эгейском море.

Для того, чтобы потребовать изменения Лозаннского договора, Турция сперва должна решить экономические проблемы и стать более сильной в военном плане.

Все экономические , энергетические и военные проекты, которые реализуются ПСР, направлены именно на то, чтобы Турция стала более могущественной до 2023 года.

Стамбул - центр мегапроектов, автором которых является именно ПСР. До проведения муниципальных выборов оппозиция выступала против реализации почти всех важных проектов и, в том числе, проектов судоходного канала и нового аэропорта в этом городе.



Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.