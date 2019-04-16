В Стамбуле задержаны свыше 150 наркоторговцев

БАКУ /Trend/ - В ходе спецоперации в Стамбуле задержано 152 наркоторговца, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Спецоперация проводилась по 100 адресам, и во время ее проведения было также конфисковано огнестрельное оружие.

Отметим, что в последний раз полиция Турции проводила спецоперацию против наркоторговцев в Анкаре, в результате чего были задержаны 241 человек.

С начала 2019 года по сегодняшний день в Турции в общей сложности были конфискованы пять тонн героина.

Пятого февраля в турецкой провинции Мерсин были конфискованы 615 килограммов кокаина.

31 января в Стамбуле были конфискованы 850 килограммов героина.

Как сообщало ранее МВД Турции, в январе-феврале 2018 года были конфискованы 3,722 тонны героина, 16, 802 тонны психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

Официальный курс на 16 апреля - 5.7956 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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