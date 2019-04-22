Турецкая разведка провела спецоперацию на севере Ирака, задержаны особо опасные террористы

22 апреля 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая разведка (MİT) провела операцию на севере Ирака в районе Синджар, пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции были задержаны четыре особо опасных террориста РПК.

По данным СМИ, террористы, имена которых по определенным причинам не разглашаются, были доставлены в Турцию. Детали операции также не разглашаются.

Отметим, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После установления MİT точного местонахождения Алтуна ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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