Россия не сдержала данное Турции слово - минобороны

3 мая 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия не сдержала данное Турции слово. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Анкара и Москва договорились о том, что при посредничестве России отряды YPG покинут сирийский район Телль-Рифъат.

«К большому сожалению, пока что отряды YPG остаются в этом районе и периодически обстреливают территории, которые ВС Турции освободили от террористов» - сказал Акар.

Министр обороны отметил, что, в целом, совместные действия Турции и России в Сирии направлены на обеспечение стабильности и мира в регионе.

Отметим что ранее в 30 апреля ВС Турции обстреляли позиции террористов сирийского крыла РПК - PYD/YPG на севере Сирии в районах Аазаз и Телль-Рифъат.

Сообщается, что операция по ликвидации террористов началась после атаки на турецкий военный конвой, в результате чего погиб один военнослужащий и были ранены трое.

Отметим, что 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

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