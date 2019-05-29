ЕС не будет вести переговоры с Турцией по новым пунктам

БАКУ /Trend/ - ЕС не будет начинать вести переговоры с Турцией по новым пунктам для ее полноправного членства в структуре. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению об этом говорится в отчете о расширении Европейского Союза.

В сообщении отмечается, что внутренняя политика Турции отдаляет ее от Европы.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству ускорить реформы для вступления страны в полноправные члены ЕС.

Как сообщили ранее Trend в правительстве Турции, Анкара почти полностью выполнила условия Европейского союза (ЕС), но двойные стандарты этой структуры пока являются основной преградой для полноправного членства в ней Анкары.

«Основная проблема в отношениях Турции и ЕС заключается в том, что ЕС пока не определился по поводу статуса Анкары в этой структуре. Выполнение 66 условий из 72 в короткие сроки является серьёзным достижением», - сказали в правительстве.

В правительстве Турции также сказали, что вступление в ЕС является приоритетом, но это не означает, что у Анкары нет альтернативы.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что ЕС должен определиться по поводу членства Турции.

Глава государства добавил, что если ЕС не нуждается в Турции, то пусть открыто заявит об этом.

По словам Эрдогана, Турция выполнила все условия для полноправного членства в ЕС.

Напомним, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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