ЕС не будет вести переговоры с Турцией по новым пунктам

29 мая 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЕС не будет начинать вести переговоры с Турцией по новым пунктам для ее полноправного членства в структуре. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению об этом говорится в отчете о расширении Европейского Союза.

В сообщении отмечается, что внутренняя политика Турции отдаляет ее от Европы.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству ускорить реформы для вступления страны в полноправные члены ЕС.

Как сообщили ранее Trend в правительстве Турции, Анкара почти полностью выполнила условия Европейского союза (ЕС), но двойные стандарты этой структуры пока являются основной преградой для полноправного членства в ней Анкары.

«Основная проблема в отношениях Турции и ЕС заключается в том, что ЕС пока не определился по поводу статуса Анкары в этой структуре. Выполнение 66 условий из 72 в короткие сроки является серьёзным достижением», - сказали в правительстве.

В правительстве Турции также сказали, что вступление в ЕС является приоритетом, но это не означает, что у Анкары нет альтернативы.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что ЕС должен определиться по поводу членства Турции.

Глава государства добавил, что если ЕС не нуждается в Турции, то пусть открыто заявит об этом.

По словам Эрдогана, Турция выполнила все условия для полноправного членства в ЕС.

Напомним, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Могерини назвала условия заключения соглашения между Сербией и Косово
Другие страны 16:29
В ЕК назвали условие дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС
Европа 15:48
ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС
Европа 14:25
Песков заявил, что никаких задержек с поставками С-400 в Турцию нет
Турция 12:29
США рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на F-35
США 02:52
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Турция 28 мая 22:08
Лента новостей
Нидерландские ученые выявили ген, в два раза снижающий вероятность развития деменции
Другие страны 17:52
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку регулирующих клапанов
Тендеры 17:46
В Буэнос-Айресе произошли столкновения между бастующими и полицией
Другие страны 17:44
Малайзия может принять участие в создании "умных городов" в Узбекистане
ИКТ 17:43
Производитель минеральной воды в Нахчыване наладит экспорт в страны СНГ
Бизнес 17:41
Система страхования вкладов населения Азербайджана нуждается в изменении
Бизнес 17:38
В Азербайджане пройдут пробные экзамены для желающих работать на госслужбе
Общество 17:38
Полиция Баку вернула иностранцу потерянный кошелек с документами (ФОТО)
Происшествия 17:35
В Тегеране заявили о достаточности военного потенциала для отражения агрессии США
Другие страны 17:32