Турция назвала число террористов, уничтоженных в ходе масштабной операции на севере Ирака

4 июня 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака в целом ликвидированы 34 боевика террористической Рабочей партии Курдистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Операции проводятся в районах Хакурк, Зап и Авашин.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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