ВС Турции нейтрализовали 58 террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, в общей сложности за время проведения операции Pençe («Лапа») ликвидировано 58 террористов.

В министерстве также отметили, что в целом в северном Ираке было нейтрализовано 96 террористов, в том числе в период операции Pençe.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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