Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставить в Турцию F-35

4 июля 2019 10:24 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставить в Турцию истребители пятого поколения F-35, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если у вас есть клиент, который исправно выплачивает деньги, как вы можете ему не выдать то, что он хочет? Это называется грабежом. Мы к настоящему моменту заплатили $1,4 млрд. Наши военные и летчики прошли обучение. Четыре самолета нам передали, остальные оставили", - подчеркнул он.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.

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