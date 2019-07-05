Азербайджан самый близкий друг Турции – итоги опроса

5 июля 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно опросу, проведенному турецким университетом KADİR Has, 65,3 процента населения страны считают Азербайджан самым надежным другом Турции. Об этом, пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно итогам опроса 45 процентов населении страны считает, что Турция это исламское государство, 17,6 процента считают что Турция все же светская и европейская страна.

По итогам опроса 81,3 процента считают, что США представляют самую большую угрозу для Турции.

В отчете отмечается, что 61,1 процента считают, что Анкара должна вести переговоры для вступления в ЕС и через пять лет Турция станет полноправным членом ЕС.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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