В Турции могут увеличить налог на выезд из страны

8 июля 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции могут увеличить налог на выезд из страны, передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что с таким предложением выступила правящая Партия справедливости и развития ( ПСР). По данным СМИ, она вынесет данный вопрос на обсуждения в парламенте.

Как сообщается, в случае принятия этого законопроекта, граждане Турции при выезды из страны будут платить 50 лир, взамен прежних 15.

.Официальный курс на восьмое июля составляет 5.6108 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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