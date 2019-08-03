В результате нападения террористов погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - В результате нападения террористов РПК в районе Нусайбин турецкой провинции Мардин погиб военнослужащий страны, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что также двое военнослужащих пострадали. Раненые солдаты были госпитализированы.
В регионе началась масштабная операция.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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