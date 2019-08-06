В каких городах Турции больше всего транспортных средств?

6 августа 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне 2019 году больше всего автомобильных средств эксплуатировалось в Стамбуле, пишет Trend со ссылкой на институт статистика Турции (TUIK).

В сообщении TUIK отмечается что за указанный период процентное соотношение автомобилей в Стамбуле и по всей стране составило 33,2 процента.

" Процентное соотношения транспортных средств за указанный период в Измире составило 5,7 процента, в Анкаре 5,2 процента, а в Анталии 5,1 процента" - говорится в сообщении.

Согласно информации остальные 50,8 процента автомобилей приходится на долю других городов.

Отметим что, по итогам июня 2019 года количество транспортных средств на дорогах Турции сократилось на 34,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,044 миллиона единиц.

Доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,2 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7,1 процента приходятся на долю других транспортных средств.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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