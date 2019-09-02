Турция успешно протестировала новые беспилотники

2 сентября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция успешно протестировала новые беспилотники «Akıncı», пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что беспилотники разработаны турецким фондом технологий (Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı).

Также сообщается что после ввода в серийное производство беспитлотники «Akıncı» они поступят в ВВС Турции.

Отметим, что по итогам шести месяцев 2019 года, совокупный объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции составил 1,282 миллиарда долларов, что на 4,4 процента больше по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Как заявил ранее президент Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал он.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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