В Турции за день произошли шесть землетрясений

15 сентября 2019 00:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Черкес турецкой провинции Чанкыры произошли еще три землетрясения, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, первое землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в 21:08 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,22 километра. Второе по счету землетрясение наблюдалась в 21:12. Магнитуда землетрясения составила 3,7, очаг залегал на глубине 11,46 километра.

Третье землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 22:03 по местному времени.

Землетрясение ощущалось в близлежащих провинциях.

Отметим, что ранее в районе Черкес были зафиксированы подземные толчки магнитудой магнитудой 4,7, 4,8 и 4,3.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Другие страны 14 сентября 21:23
Reuters: турецкие власти санкционировали аресты более 200 военных за связи с путчистами
Турция 14 сентября 13:33
В Турции произошли два сильных землетрясения
Турция 14 сентября 11:27
Рост взаимной торговли Казахстана и Турции превысил 70%
Бизнес 14 сентября 11:00
Таджикистан и Турция обсуждают сотрудничество в сфере образования
Турция 14 сентября 10:28
С-400 будут развернуты не позднее апреля 2020 года
Турция 14 сентября 02:29
Лента новостей
Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
В мире 01:38
В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Европа 01:21
В НАТО выразили поддержку политического решения афганского конфликта
Другие страны 00:30
ЛАГ осудила атаки хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:16
Полиция задержала 35 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте
Европа 14 сентября 23:48
В Центральноафриканской республике в междоусобных боях погибли 23 боевика
Другие страны 14 сентября 23:18
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с президентом США атаки на королевство
Арабские страны 14 сентября 22:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:27