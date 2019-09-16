Эрдоган назвал главные темы прошедших в Анкаре переговоров

Ситуация в Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии стали главными темами переговоров саммита астанинской тройки в Анкаре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В продолжение обострения ситуации в Идлибе мы сделали (её) одним из главных приоритетных вопросов нашей встречи. Воздушная, сухопутная операции, в результате которых в Идлибе погибли около тысячи мирных жителей, сотни тысяч жителей в результате совершенных актов нападения вновь покинули свои родные дома", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита.

По его словам, другим важным вопросом повестки саммита стало формирование конституционного комитета Сирии.

"Гибкий подход был продемонстрирован для продвижения политического разрешения этого вопроса. Были устранены все проблемы и вопросы, стоящие на пути образования конституционного комитета. В результате консультации мы решили скоординировано прийти к завершению состава комиссии, скоординированно с ООН", - заявил турецкий лидер.

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