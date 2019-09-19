Какие сектора экономики Турции привлекают американских инвесторов?

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Турции было зарегистрировано 62 компаний с американским капиталом, что на 30 компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

"Совокупный капитал американских компаний, зарегистрированных в Турции за семь месяцев 2019 года, составил 6,217 миллиона турецких лир, в то время, как за аналогичный период 2018 года данный показатель составил 23,717 миллиона турецких лир.

Было отмечено, что в январе-июле 2019 года больше всего американских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (45 компаний) с совокупным капиталом 6,217 миллиона турецких лир.

За указанный период в Анкаре было зарегистрировано четыре, а в Анталье две компании с американским капиталом.

"В январе-июле 2019 года в Турции было зарегистрировано одна сельскохозяйственная, две промышленные, одна строительная, 21 компаний в сфере оптовой и розничной торговли, семь туристических, две финансовых компаний с американским капиталом. Остальные 28 компании с капиталом США, задействованы в других секторах экономики", - отметили в TOBB.

Согласно данным TOBB, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 21 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 3,405 миллиона лир.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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