ВС Турции нейтрализовали 10 террористов

24 сентября 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны нейтрализованы восемь террористов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщатся, что в рамках операций против РПК в провинции Хаккари также уничтожены принадлежащие террористам склады с боеприпасами.

Согласно данным СМИ, сегодня также на севере Ирака были ликвидированы два террориста РПК в рамках военной операции Pençe («Лапа»).

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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