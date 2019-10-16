В августе в Турции погибли в ДТП около 200 человек

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2019 года в Турции произошло 7,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 191 человека. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 3,8 тысячи человек.

Согласно отчету, 4,9 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрирован 42 случай цепных аварий.

«Причиной 154 ДТП, произошедших в сентябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

197 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на 180,7 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 16 октября 5.8987 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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