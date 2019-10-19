В Турции задержаны около 200 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир задержаны 173 нелегальных мигрантов, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных имеются граждане Афганистана, Сирии, Ирана, а также ряда африканских стан.

Согласно данным СМИ все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее в провинции Чанаккале были задержаны 1055 нелегальных мигранта из Афганистана, которые планировали проникнуть на территорию Греции.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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