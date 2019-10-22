РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии

Россия и Турция будут вместе бороться с терроризмом на территории Сирии. Об этом сообщается в меморандуме по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они президенты РФ и Турции подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории", - сказано в документе.

Москва и Анкара создадут совместный механизм мониторинга и верификации соблюдения совместного меморандума по Сирии, принятого по итогам встречи в Сочи Путина и Эрдогана.

Как сообщается в документе, "будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного меморандума".

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

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