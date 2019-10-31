Турция почти на 40% увеличила экспорт продукции оборонпрома (Эксклюзив)

31 октября 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 37,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,855 миллиарда долларов. Об этом сказали в четверг Trend в Объединении экспортеров Турции (TİM).

Как отметили в TİM, в сентябре 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 1,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 164,236 миллиона долларов.

"В январе-сентябре экспорт продукции оборонной промышленности Турции в США вырос на 17,08 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 508,391 миллиона долларов", - сказали в TİM.

За указанный период экспорт продукции оборонной промышленности Турции в Азербайджан сократился на 28,63 процента (20,7 миллиона долларов), Китай - на 90,50 процента (798 тысяч долларов), Узбекистан - вырос более чем в пять раз (8,1 миллиона долларов), в Таджикистан - более чем в 6,5 раза (103 тысячи долларов).

Отметим, что внешний товарооборот Турции в сентябре 2019 года вырос на 0,11 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 32,181 миллиарда долларов.

В январе-сентябре текущего года совокупный товарооборот Турции составил 286,419 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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