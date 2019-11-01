В Турции задержаны 35 нелегальных мигрантов

1 ноября 2019 02:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкой провинции Мугла задержаны лодки с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту двух лодок находились 35 нелегальных мигрантов.

Мигранты были задержаны береговой охраной в районе Бодрум.

Все они являются выходцами из Афганистана, Сирии, Сомали, Конго, Пакистана, Габона, Сенегала, Бурунди и Южной Африки.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чавушоглу провел телефонные переговоры с Помпео
Турция 00:08
МИД Турции вызвал посла Франции
Турция 31 октября 22:07
Эльхан Алескеров: Принятие документа о т.н. "геноциде армян" наносит ущерб отношениям США со всем тюркским миром
Турция 31 октября 14:17
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 30 октября 13:51
Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией
Казахстан 30 октября 08:59
Чавушоглу осудил решение палаты представителей США по т.н. "геноциду армян"
Турция 30 октября 08:46
Лента новостей
Неизвестный устроил стрельбу в баре Марселя
Европа 02:35
Легкий самолет при аварийной посадке врезался в машину во Флориде
США 02:18
КНДР провела успешные испытания реактивной системы залпового огня
Другие страны 01:42
Президент Мексики и премьер Канады обсудили торговый договор Мехико, Оттавы и Вашингтона
В мире 01:21
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
США 01:01
Израильские военные поразили объекты ХАМАС в ответ на обстрел
Израиль 00:46
Асад заявил, что Дамаск примет любой результат работы Конституционного комитета
Арабские страны 00:27
Чавушоглу провел телефонные переговоры с Помпео
Турция 00:08
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
В мире 31 октября 23:51