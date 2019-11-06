В Турции обсудили борьбу с террористами в Сирии

6 ноября 2019 05:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции состоялось заседание Высшего консультативного совета при президенте страны, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе заседания обсуждалась региональная и международная реакция на антитеррористическую операцию Турции в Сирии и ее борьба с террористической организацией FETÖ.

В заявлении по итогам встречи глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что решительная в борьбе против FETÖ не будет никаких копромиссов.

«Президент [Реджеп Тайип Эрдоган] подчеркнул, что основной целью трех важных операций, проведенных в Сирии за последние три года, является борьба с террористическими организациями, особенно с РПК / YPG и Даеш», - сказал Алтун.

Алтун добавил, что Турция столкнулась с незаслуженными обвинениями с обвинениями, и после после операции "Источник мира" усилилось давление на Турцию на международной арене.

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