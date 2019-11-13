Полиция Турции проводит крупную операцию в юго-восточных провинциях

13 ноября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции проводятся антитеррористические операции с участием 2,3 тысячи полицейских, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Операции проводятся в провинциях Ван, Хаккари, а также в провинции Шырнак на юго-востоке страны.

По данным СМИ, в рамках операций на настоящее время задержаны 50 человек, которые подозреваются в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

Отметим, что ранее в провинциях Диярбакир, Бингел, а также в провинции Муш на юго-востоке страны были проведены операции с участием 2,6 тысячи полицейских.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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