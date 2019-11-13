БАКУ/Trend/ Турция успешно протестировала отечественные военные вертолеты ATAK FAZ-2, сказал директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Демир, тестирование ATAK FAZ-2 было проведено на полигоне аэрокосмических технологий (TUSAŞ).

От отметил, что начиная с середины 2020 года, ВВС Турции будут снабжены вертолетами ATAK FAZ-2.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечивать себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Отметим, что в последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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