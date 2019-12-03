Двое турецких военных погибли в ходе антитеррористической операции

3 декабря 2019 03:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двое турецких военных погибли в ходе антитеррористической операции в Сирии, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства нациоанльной обороны Турции.

Согласно информации, один из военных погиб в результате обстрела со стороны боевиков РПК на территории операции "Источник мира", другой на территории операции Pence-3 ("Лапа-3").

Отмечается, что после произошедшего ВС Турции уничтожили объекты туррористов на территории.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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