В Турции в ДТП погибли около 200 человек

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2019 года в Турции произошло 32,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 189 человек. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 21,9 тысячи человек.

Согласно отчету, 4,2 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрировано 35 случаев цепных аварий.

«Причиной 162 ДТП, произошедших в ноябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

В свою очередь, 165 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре 2019 года водителям в Турции были выписаны штрафы на сумму 492,9 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 17декабря составляет 5.8449 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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