В Турции в ДТП погибли около 200 человек

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2019 года в Турции произошло 32,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 189 человек. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.
Число получивших травмы в результате ДТП составило 21,9 тысячи человек.
Согласно отчету, 4,2 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрировано 35 случаев цепных аварий.
«Причиной 162 ДТП, произошедших в ноябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.
В свою очередь, 165 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В ноябре 2019 года водителям в Турции были выписаны штрафы на сумму 492,9 миллиона турецких лир.
Официальный курс на 17декабря составляет 5.8449 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов )
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.