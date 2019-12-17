В Турции в ДТП погибли около 200 человек

17 декабря 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2019 года в Турции произошло 32,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 189 человек. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 21,9 тысячи человек.

Согласно отчету, 4,2 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрировано 35 случаев цепных аварий.

«Причиной 162 ДТП, произошедших в ноябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

В свою очередь, 165 ДТП произошло из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре 2019 года водителям в Турции были выписаны штрафы на сумму 492,9 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 17декабря составляет 5.8449 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В октябре в Турции погибли в ДТП более 200 человек
В мире 18 ноября 13:07
ДТП в Турции - свыше 30 раненых
Турция 1 ноября 16:48
В августе в Турции погибли в ДТП около 200 человек
Турция 16 октября 16:02
В августе в Турции погибли в ДТП более 170 человек
Турция 17 сентября 10:37
ДТП в Стамбуле, более 10 пострадавших
Турция 16 сентября 12:20
ДТП в Турции – 10 погибших
Турция 11 сентября 13:15
Лента новостей
Херсонская область и SOCAR Ukraine укрепляют сотрудничество
Экономика 18:20
К вопросу «традиций государственного строительства у армян и у азербайджанцев»
Политика 18:18
Президенты Азербайджана и Украины приняли участие в бизнес-форуме (ФОТО)
Политика 18:16
Неистовый дух великого азербайджанца в Германии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:05
Узбекско-корейское СП закупает парогенераторную установку
Тендеры 18:03
В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 18:01
Тенденция стремительного роста рейтинга Азербайджана сохранится - Бахруз Гулиев
Политика 17:52
В турецком городе Сивас построят новую солнечную электростанцию
Энергетика 17:50
Азербайджанское предприятие увеличило производство молочной продукции
Бизнес 17:45