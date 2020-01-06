Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В задачи наших военных входят координационные действия. <...> Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства [в Ливии]", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk. Эрдоган при этом не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии или еще нет.

Кроме того, президент выступил с утверждением, что сейчас в Ливии находятся 2,5 тыс. бойцов частной военной группировки "Вагнер" и 6 тыс. бойцов из Судана. "Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом?" - добавил Эрдоган.

На прошлой неделе Анкара утвердила законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета "Созджу", не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Также, по утверждению издания, Анкара рассмотрит возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции не раз заявлял о готовности направить военных, если ПНС попросит его о помощи.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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