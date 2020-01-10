Пролив Босфор закрыт из-за столкновения российского танкера с рыболовецким судном

БАКУ/Trend/ - Пролив Босфор закрыт для международных судов из-за столкновения танкера «Glard-2», плавающего под флагом России, с рыболовецким судном. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что столкновение танкера с рыболовецким судном произошло в месте слияния пролива с Черным морем.
В результате инцидента пропали без вести трое членов экипажа рыболовецкого судна и трое были спасены.
В настоящее время ведутся работы по поиску остальных рыбаков.
По предварительным данным причиной столкновения стал густой туман. О других деталях инцидента не сообщается.
Отметим, что согласно данным министерства транспорта и инфраструктуры Турции, в 2018 году в Турции были зарегистрированы 160 кораблекрушений, в результате которых погибли 17 человек.
Согласно информации, во время кораблекрушений в Турции за указанный период были спасены 602, пропали без вести - 22 человека.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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