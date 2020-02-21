В 2019 году Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Турцией и Туркменистаном в январе-декабре 2019 года вырос на 216,314 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 944,477 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В январе-декабре 2019 года экспорт Турции в Туркменистан составил 692,588 миллиона долларов, а импорт из Туркменистана – 251,889 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что в декабре прошлого года товарооборот Турции с Туркменистаном вырос на 30,076 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 85,715 миллиона долларов.

"В декабре 2019 года экспорт Турции в Туркменистан составил 64,191 миллиона долларов, а импорт из Туркменистана – 21,524 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в 2019 году вырос на 2,1 процента по сравнению с показателями экспорта 2018 года и составил 171,531 миллиарда долларов.

Импорт Турции в 2019 году сократился на 9,1 процента по сравнению с показателями импорта 2018 года и составил 202,705 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в декабре 2019 года составил 33,713 миллиарда долларов.

За декабрь 2019 года турецкий экспорт вырос на 6,4 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 14,694 миллиарда долларов.

В декабре 2019 года объем импорта Турции вырос на 14,9 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 19,019 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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