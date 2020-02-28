В Турции завершились переговоры с Россией по Идлибу

БАКУ /Trend/ - Переговоры между турецкой и российской делегациями по Идлибу завершились, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, переговоры проводились в МИД Турции.

На встрече подчеркнута необходимость объявления устойчивого перемирия в Идлибе, снижения напряженности и вывода сил сирийской армии за границы, указанные в сочинском соглашении.