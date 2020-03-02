Турция надеется на шаги России по перемирию в Идлибе

Турция надеется на конкретные шаги России по обеспечению режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, что позволит урегулировать ситуацию в этой части Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя в понедельник в Анкаре ход операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии, пишет в понедельник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Эрдоган сообщил, что обсудит последние события в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным.

В ответ на гибель каждого турецкого военнослужащего нейтрализованы десятки сторонников Башара Асада. Уничтожено большое число техники и вооружения, в том числе самолеты и танки, сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что Анкара надеется на скорейшее достижение задач операции «Весенний щит» и предотвращение дальнейшего кровопролития в Сирии.

«Для этого наряду с усилиями «на местах» мы задействовали все дипломатические каналы», - подчеркнул глава государства.

Президент Турции далее привлек внимание к миграционной сфере.

По его словам, как только Анкара открыла границы для мигрантов, представители стран Запада стали активно звонить в Турцию, требуя закрыть КПП.

«Нас призывают закрыть границу, однако решение принято – вопрос закрыт. Путь теперь и они разделят с Турцией бремя ответственности за беженцев и мигрантов», - сказал Эрдоган.