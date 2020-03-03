Эрдоган обсудил с Меркель распределение ответственности за беженцев
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблему беженцев.
Эрдоган отметил, что необходимо соблюдать международные обязательства по вопросу беженцев со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев.
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