ВС Турции нейтрализовали 21 военного сирийской армии
БАКУ /Trend/ - ВС Турции нанесли удары по объектам сирийской армии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате ударов, нанесенных пятого марта в 16:00, был нейтрализован 21 военнослужащий сирийской армии, уничтожены две ракетные установки и другая техника.
Говорится, что удары были осуществлены в ответ на убийство со стороны сирийской двух турецких солдат.
Отметим, что в четверг в результате обстрела со стороны сирийской армии погибли двое турецких военнослужащих, еще три получили ранения.
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