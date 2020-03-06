ВС Турции нейтрализовали 21 военного сирийской армии

БАКУ /Trend/ - ВС Турции нанесли удары по объектам сирийской армии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате ударов, нанесенных пятого марта в 16:00, был нейтрализован 21 военнослужащий сирийской армии, уничтожены две ракетные установки и другая техника.

Говорится, что удары были осуществлены в ответ на убийство со стороны сирийской двух турецких солдат.

Отметим, что в четверг в результате обстрела со стороны сирийской армии погибли двое турецких военнослужащих, еще три получили ранения.