На турецкого министра готовилось покушение
БАКУ/Trend/ - На министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка готовилось покушение, пишет в пятницу Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что информация о подготовке покушения была изъята у террористов РПК, которые были арестованы турецкой жандармерией в провинции Хаккари.
По данным СМИ, согласно плану покушения на министра должно было быть совершено нападение в Стамбуле в районе Эсеньюрт.
По факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @rhafizoglu
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