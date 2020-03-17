Турция может принять чемпионат Европы по футболу в связи с пандемией коронавируса

Турция предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести на своей территории чемпионат Европы по футболу 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент турецкая Суперлига является одним из европейских чемпионатов, не приостановленных в связи с коронавирусом. Матчи проводятся без зрителей. По данным на 16 марта в Турции зафиксировано 13 случаев заражения, летальных исходов от коронавируса не было.

Во вторник в УЕФА пройдет видеоконференция с участием 55 представителей европейских федераций, где будет обсуждаться возможность проведения чемпионата Европы, формат возобновления еврокубков и определение чемпионов в странах, где на данный момент приостановлены национальные первенства.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.