Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 года граждане Ирана приобрели в Турции 1,399 тысячи объектов недвижимости, что на 787 больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сказали Trend во вторник в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в феврале 2020 года граждане Ирана приобрели в Турции 721 объект недвижимости, что на 414 больше по сравнению с февралем 2019 года.

В феврале 2020 года в Турции были проданы 118 753 объекта недвижимости, что на 51,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В феврале 2020 года иностранцам в Турции были проданы 4 005 объектов недвижимости, что на 20,6 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года граждане Ирана приобрели в Турции 5, 423 тысячи объектов недвижимости, что на 1,771 тысячи больше по сравнению с итогами 2018 года.

В декабре 2019 года граждане Ирана приобрели в Турции 763 объекта недвижимости, что на 328 больше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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